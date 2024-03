Medio Oriente | l’Onu chiede il cessate il fuoco duraturo | gli Usa si astengono

(Di lunedì 25 marzo 2024)(Organizzazione Nazioni Unite) ha rotto il terribile muro di silenzio che finora ha circondato la guerra inndo unilsia per il periodo del Ramadan che per quelli successivi. “Il Consiglio di Sicurezza Onu ha appena approvato una risoluzione tanto attesa su Gaza,ndo unilimmediato L'articolo proviene da Il Difforme.

Gli Usa accelerano , per la prima volta in oltre cinque mesi di Guerra , su un cessate il fuoco a Gaza . Entro la settimana - forse già domani - la diplomazia americana presenterà al Consiglio di ... (gazzettadelsud)

Zaidane, arrivato a piedi in Italia dal Bangladesh, entra in coma e muore: i suoi organi salvano la vita di Paola - attraversando parte del Medio Oriente e dei Balcani, per arrivare in Lombardia un anno fa. Paola, 50 anni, è affetta da una malattia rara ma devastante che la costringeva alla dialisi e aveva portato ...leggo

Pasqua in Terra Santa. P. Patton (Custode): “Non sarà un Venerdì Santo eterno” - "La chiesa di Terra Santa sta vivendo un prolungato Venerdì Santo, quasi schiacciata dal peso della Croce. Ma non sarà un Venerdì Santo eterno. Prima o poi finirà e il sole di Pasqua sorgerà anche per ...difesapopolo

Da Mosca al Medio Oriente affoga nel sangue la presunta vittoria - A darne conto è uno dei più autorevoli analisti israeliani: Zvi Bar’el. Che su Haaretz annota: “”Abbiamo vinto contro l’Isis. Li abbiamo battuti e li abbiamo battuti duramente. Abbiamo ripreso il ...globalist