Mazzola | «I tifosi dell’Inter all’inizio dicevano “se si chiamasse Brambilla e non Mazzola non sarebbe qui”»

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sandrointervistato da Repubblica ha parlato di suo padre, Valentino, campione del Torino morto a Sueprga È stato un peso essere il figlio di una leggenda? «Sì. I“quello non sarà mai come suo padre, se sie nonnonqui”. Io ne soffrivo. Tornavo a casa e non mangiavo, andavo direttamente a letto. Quando poi sono diventato davvero un giocatore, ogni volta che tornavo a Torino mi sentivo come intronato: guardavo la basilica sulla collina e mi tremavano le gambe. Mi rivedevo bambino. Quando lo storico magazziniere Zoso mi portò nello spogliatoio del Filadelfia per mostrarmi ...