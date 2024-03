May December e la scabrosa storia di Mary Kay Letourneau | che ha ispirato parte del film

(Di lunedì 25 marzo 2024) May, il nuovocon Natalie Portman e Julianne Moore è undi finzione e la sceneggiatura curata da Samy Burch è del tutto originale, ma alcuni personaggi ed elementi della trama sono liberamente ispirati alla figura realmente esistita diKay, un’insegnante americana che nel 1997 venne arrestata dopo essere stata accusata per ben due volte di stupro nei confronti di un suo studente che al tempo aveva soltanto 12 anni. Unasconvolgente e da tabloid che alla fine degli anni ’90 fece scandalo in Usa e sulla quale pare siail personaggio di Julianne Moore neldi Todd Haynes. Ilarrivato nelle nostre sale a partire da giovedì 21 marzo con Lucky Red (qui la ...

