Materazzi | «Sanchez è all’Inter | sia felice! Non gioca sempre? Normale»

(Di lunedì 25 marzo 2024), come spesso succede quando va col Cile, si è lamentato dello scarso minutaggio avuto. Questo nonostante il suo rendimento non sia certo impeccabile. Gli risponde, parlando a La Tercera. IN CALO – Marcoè dell’idea cheormai Alexisabbia intrapreso la parabola discendente della carriera: «Probabilmente non stiamo vedendo la sua miglior versione. Però non ha più venticinque anni, come quando era all’Udinese o all’Arsenal. Se sente la fiducia può dare il massimo, ha fatto bene all’Arsenal ma non al Manchester United che è un club più importante. Non voglio criticarlo per quanto è successo a Madrid, per l’Inter è stato importante nella Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus. Ora è in un club importante, che l’anno scorso ha ...