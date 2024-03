Masters e WTA 1000 Miami | programma | orari e ordine di gioco lunedì 25 marzo con Musetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tutto pronto per undi tennis tutto da seguire aldi. Nella giornata dedicata agli ottavi di finale, riflettori puntati sul nostro Lorenzo, reduce dal bagno d’autostima contro Roman Safiullin, battuto in due set con una prova d’autorità al servizio. Adesso il 22enne cerca altre risposte incoraggianti contro Ben Shelton. “So di trovare un avversario complicato – l’analisi della sfida di– , in modo particolare su questi campi. Lo scorso anno ci siamo affrontati al Queen’s e fu un ottimo match, molto combattuto. Lui basa il suosul servizio e cercare di disinnescarlo sarà la chiave della partita. Ovviamente dovrò basarmi sui miei game di servizio e sarà fondamentale tenerli per provare ad arrivare al tie break, per entrare ...