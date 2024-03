Masters 1000 Miami | Medvedev e Ruud avanti | battuti Norrie e Davidovich Fokina in due set

(Di lunedì 25 marzo 2024) Daniile Casperaccedono agli ottavi di finale a. Dopo l’eliminazione nella serata di ieri di Holger Rune per mano del numero 57 al mondo Fabian Marozsan, la nottata tra domenica e lunedì al secondostagionale non offre sorprese nella top 10 del ranking. Un’ora e ventidue minuti di gioco è durata la partita del russo, numero 4 al mondo, contro il britannico Cameron(numero 31), battuto 7-5 6-1. Nel primo setparte subito forte, portandosi sul 3-0, mariesce a ricucire recuperando i due break di svantaggio fino al 5-5. Nell’undicesimo game però il russo strappa nuovamente il servizio e successivamente va a chiudere al secondo set point utile. Il copione del secondo periodo è per metà identico al ...

