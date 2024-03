Massimo Giletti torna in Rai definitivamente | “Realizzerà diversi progetti”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Oggiincontrerà i vertici Rai per firmare un accordo che segna il suo ritorno in azienda dopo 7 anni: "Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana".

“Bentornato Massimo”, la Rai ufficializza il ritorno di Giletti: “Contenti di riaccogliere uno dei volti più influenti della tv italiana” - "Oggi il giornalista torinese ha firmato il contratto che lo legherà alla Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali. "Siamo molto soddisfatti – dicono Sergio e Rossi – di riaccogliere un ...ilfattoquotidiano