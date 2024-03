Massimo Giletti torna in Rai | “Bentornato nella tua casa”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Oggi la firma del contratto che lo legherà a viale Mazzini per la realizzazione di diversi progetti editoriali Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di 'La Tv fa 70',ufficialmente in Rai. Oggi la firma del contratto che lo legherà alla Rai per la realizzazione di diversi