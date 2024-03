Massimo Giletti torna alla Rai | si occuperà di nuovi contenuti editoriali

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraioguida di La Tv fa 70,ufficialmente in Rai. Il 25 marzo la firma del contratto che lo legaTv di Stato per la realizzazione di diversi progetti. “Siamo molto soddisfatti – dicono in una nota l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi – di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bento,, in quella che è stata per tanti anni la tua casa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

