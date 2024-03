Mass Effect 5 è sviluppato da molti veterani della trilogia originale | rassicura BioWare

(Di lunedì 25 marzo 2024)5 è un gioco incredibilmente atteso da una nutrita fetta di fan, ma inhanno iniziato a temere che possa rivelarsi alla fine un capitolo decisamente più debole e meno efficace rispetto a quelli che hanno fornito la prima ed indimenticabilecon protagonista il comandante Shepard. Maha precisato proprio in queste ore che il titolo èda gran parte dai. Ricordiamo infatti che il gioco è stato annunciato ufficialmente ormai non poco tempo fa, ma nonostante ciò al momento sono davvero poche le informazioni condivise dain merito al nuovo titolo del franchise, con il team di sviluppo che si è limitato a condividere un ...

Mass Effect: molti veterani della trilogia originale al lavoro sul nuovo capitolo - Stando a quanto trapelato online, molti dei capi del team di sviluppo del nuovo Mass Effect sono dei veterani della trilogia originale.multiplayer

Mass Effect avrà il suo primo gioco da tavolo entro la fine dell'anno - Anche se abbiamo una lunga attesa davanti a noi per Mass Effect 4, potremmo essere in grado di far passare quel tempo un po' più velocemente al di fuori dei videogiochi. Mass Effect avrà il suo gioco ...gamereactor