Marquez è sempre lui | «È colpa di Bagnaia | la telemetria Ducati parla chiaro»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 25 marzo 2024) Si sapeva cheinavrebbe scompaginato gli equilibri di casa. Ieri, con lo scontro con, si è avvenuto il primo assaggio. Non sarà certo l’ultimo incidente con il catalano. Anzi, dalla prossima volta la sua reazione dialettica sarà meno diplomatica. Ecco due versioni di Marzquez. Da Repubblica e dalla Gazzetta. Repubblica: Li hanno convocati in Direzione Gara: assolti. Un incidente senza colpevoli, tutti d’accordo. «Anche se siamo piloti diversi, con punti di vista diversi», aggiunge il piemontese. Infatti, sentite la versione del Cannibale: «Pecco era in difficoltà con la gomma, ha commesso un errore che non mi aspettavo. Eravamo in lotta per il 5°-6° posto. Ho sorpassato correttamente, lui si è difeso in maniera troppo “ottimista”». Sembra l’inizio di una rivalità. Allanon l’hanno presa ...