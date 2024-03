Mark Wahlberg | sul set di The Departed un diavolo per capello | tra extension e litigi

(Di lunedì 25 marzo 2024), ospite di Josh Horowitz nel suo Happy Sad Confused Podcast, è tornato a parlare della sua esperienza sul set di Thedi Martin Scorsese, film del 2006 in cui interpreta il ruolo del sergente di polizia Dignam, per cui l’attore ha ottenuto la sua unica candidatura all’Oscar. I dissapori nati durante le riprese del gangster movie con Matt Damon e Jack Nicholson, sono noti da tempo, ma nell’intervistaaggiunge un ulteriore retroscena; una particolare acconciatura, infatti, avrebbe causato attriti sul set, i quali, uniti ad altre problematiche di ben diverso spessore avrebbero contribuito all’instaurarsi di un clima non proprio amichevole: fra le altre cose, infatti,insinua addirittura di non essere mai stato pagato per il ruolo; ma scopriamo, direttamente dalle ...

Mark Wahlberg ha svelato che avrebbe potuto essere Robin in Batman Forever , ma che è felice di non avere ottenuto la parte, alla fine. Al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, ha raccontato ... (cinemaserietv)

The Departed, Mark Wahlberg era 'arrabbiato per un paio di cose' sul set di Scorsese - Mark Wahlberg ha partecipato al podcast Happy So Confused e ha confessato di essere arrabbiato per un paio di dettagli riguardo a The Departed - Il bene e il male, il film di Martin Scorsese nel quale ...cinema.everyeye

Boogie Nights: Mark Wahlberg racconta l’imbarazzante prima scena tra lui e Burt Reynolds - Mark Wahlberg ricorda la prima scena girata con Burt Reynolds in Boogie Nights: gli rise in faccia e lui s'infuriò.badtaste

Paura: come Leonardo DiCaprio ha fatto ottenere a Mark Wahlberg il suo primo ruolo da protagonista - In Paura, thriller diretto da James Foley nel 1996, Mark Wahlberg, ottenne il primo ruolo da protagonista in una pellicola, dopo essersi fatto conoscere come rapper e modello. Ospite recentemente del ...badtaste