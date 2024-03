Marisa Laurito new entry di Celebrity Chef

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 25 marzo 2024)©juleheringnewnel preserale di Tv8. Già ‘brava ragazza’ per Sky, la vulcanica attrice sarà giurata della nuova edizione di Alessandro Borghese. Prende il posto della giornalista Angela Frenda, confermato Riccardo Monco,tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, uno dei ristoranti italiani più conosciuti al mondo. Il programma, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.10, mette in sfida due personaggi vip: durante la gara ciascunadeve presentare il suo miglior menù degustazione. In sfida la prima settimana, Daniele e Stella Bossari; Toni Bonji e Ubaldo Pantani; Alessandra Celentano e Garrison; Carlo Lucarelli e Pablo Trincia; Barbara Bouchet (mamma di Borghese) e ...