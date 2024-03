Maria De Filippi ha parlato di un’app grazie alla quale ogni italiano potrà migliorare la propria situazione finanziaria – TRUFFA

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nell’era digitale, la creatività deitori sembra non conoscere limiti, soprattutto quando si tratta di sfruttare la popolarità dei personaggi televisivi per ingannare le persone. L’ultimo trend in questo ambito è particolarmente insidioso: l’uso di volti noti del piccolo schermo per promuovere falsi guadagni facili, spesso collegati a investimenti in criptovalute, schemi piramidali, o opportunità di lavoro da casa che si rivelano essere vere e proprie truffe. E’ questo il caso che in questi giorni sta coinvolgendo anche la nota conduttrice TVDeDehadiper guadagnare, laQuesto metodo disi basa sulla fiducia e sull’ammirazione che il pubblico nutre per questi personaggi ...