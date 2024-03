Mapei Sport In duecento al convegno sui test fisici

(Di lunedì 25 marzo 2024) SASSUOLO Brignoli, Obiang e Boloca (in foto) protagonisti al decimo, celebratosi all’Hotel Double Tree by Hilton di Solbiate Olona (Varese). Oltrei presenti, tra appassionati di, studenti di scienze motorie e addetti ai lavori: Marco e Veronica Squinzi, e il direttore diClaudio Pecci hanno fatto gli onori di casa mentre i tre portacolori del Sassuolo, la calciatrice della prima squadra femminile Benedetta Brignoli e i calciatori Daniel Boloca e Pedro Obiang, sono stati protagonisti della tavola rotonda sulla gestione dell’atleta e sull’utilità deiche svolgono sul campo e nel centro varesino. Tra gli altri ospiti della giornata, perfettamente riuscita, anche il velista ...

Obiang, Boloca e Brignoli al 10° convegno del Centro Ricerche Mapei Sport - L’Hotel Double Tree by Hilton di Solbiate Olona (in provincia di Varese) ha ospitato il 10° convegno del Centro Ricerche Mapei Sport, alla presenza di Marco e Veronica Squinzi, nonché del direttore di ...canalesassuolo

Ex Sampdoria, Obiang esalta Mapei Sport: «Grazie a loro dopo l’ultimo infortunio sono rientrato al 100%» - Pedro Obiang, ex centrocampista della Sampdoria ora al Sassuolo, ha esaltato la Mapei Sport per il recupero dal suo infortunio Nella giornata odierna ha rilasciato delle dichiarazioni il giocatore cla ...sampnews24

Sassuolo, senti Obiang: «Ora sono al 100% per la salvezza» - Il giocatore del Sassuolo Obiang ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che sarà la lotta salvezza dei neroverdi Al 10° convegno del Centro Ricerche Mapei Sport, ha rilasciato qualche di ...calcionews24