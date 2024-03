Maneskin verso lo scioglimento | le voci di crisi e i retroscena su Damiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ilo? Lesempre più insistenti di una presuntadella band rock italiana sono state aizzate proprio dalle parole del frontman,David, che durante un’ospitata al podcast di una nota giornalista musicale americana, chiamato The Allison Hagendorf Show, ha pronunciato testuali parole riferendosi ad una sua possibile carriera da solista: “Potrebbe essere una cosa positiva o anche distruttiva”.Leggi anche:vincono agli Mtv Vma, il gesto inaspettato di Taylor Swift Le parole disul futuro dei“Isono le mie fondamenta, il mio scudo. – ha poi proseguitoDavid – Allo stesso tempo credo arrivi il momento in cui ogni ...

