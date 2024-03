Malvina riporta il pugilato al PalaDozza | Sono orgogliosa | non mi tirerò indietro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Una città intera pronta a schierarsi a bordo ring per incitare PamelaNoutcho Sawa, la pugile infermiera che il 5 aprile riaccenderà la passione della boxe al Madison Square Garden di Piazza Azzarita, quelche è epicentro dello sport bolognese e che in passato è già stato glorioso teatro della noble art. Dopo anni di pallacanestro, si tornerà ad assaporare il, per la prima volta con una donna a difendere i colori dello sport locale. In palio la cintura Ebu Silver del Pesi Leggeri, con la britannica Jordan Barker Porter a contenderle una corona per ora vacante. L’atleta della Bolognina Boxe è pronta a offrire la migliore boxe possibile, continuando a sognare. Meno di due settimane dal match. A che punto siamo? "Stiamo ultimando la finitura e stiamo affinando ciò che non va.stati ...