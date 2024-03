Maltrattamenti sulla ex | misura cautelare per 41enne ad Angri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Maltratta l'ex compagna perché non accetta la fine della loro relazione: ad, in provincia di Salerno, i carabinieri hanno notificato un divieto di avvicinamento a unaccusato dinei confronti di familiari o conviventi. Laè stata emessa dal gip su richiesta della Procura di Nocera Inferiore. Le indagini, scattate, subito dopo la denuncia della vittima, hanno permesso ai militari di ricostruire gli eventi e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell'indagato che, non accettando la fine della relazione sentimentale, avrebbe cominciato a maltrattare la donna con la quale conviveva, costringendola ad allontanarlo dalla propria abitazione.