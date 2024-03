Maltempo in Campania | allerta gialla | temporali sulla fascia costiera dal litorale casertano fino al Sele

(Di lunedì 25 marzo 2024) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso dimeteo di livello giallo per piogge evalido dalle 8 alle 20 di domani, martedì 26 marzo,dalale precisamente sulle zone di1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto). Su queste zone, fa sapere la Protezione civile regionale della, “si prevedono precipitazioni, anche a carattere di intenso rovescio o temporale. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo ...

