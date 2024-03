Maggioranza allenta sicurezza | più punti a grandi aziende

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Una base di partenza di 30per lepiù piccole, che sale progressivamente fino a 100 per quelle che occupano almeno 250 lavoratori. E' quanto prevede una serie di emendamenti al dl Pnrr di Fi, Lega, FdI, Svp e Iv che rivedono la norma sulla patente per laintrodotta dopo il crollo di Firenze. Le proposte simili introducono una diversa modulazione deiiniziali in base alla grandezza dell'azienda: "la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti per leche occupano fino a 10 lavoratori, 50 per quelle che occupano fino a 49 lavoratori, 80 per quelle che ne occupano fino a 249 e 100 per quelle che occupano un numero maggiore di lavoratori".