Maggio Musicale | Fuortes | “Ora un progetto moderno | popolare e sostenibile”

“Queen At The Opera” fa tappa ad Ancona e San Benedetto del Tronto - Un meraviglioso tributo ai Queen che combina sapientemente musica sinfonica e rock ... Teatro Team), Sanremo (2 Maggio, Teatro Ariston), Genova (3/4 Maggio, Politeama Genovese), Palermo (7 Maggio, ...vivereancona

Gigi D'Alessio, dal 29 marzo il nuovo singolo Nu dispietto - Nu dispietto è il primo inedito che farà parte del nuovo progetto discografico di Gigi D'Alessio in uscita a Maggio, prodotto da Adriano Pennino e distribuito da Sony Music, in attesa di cantarlo ...spettacoli.tiscali

MUSICA - "Nu dispietto", il nuovo singolo di Gigi D'Alessio che anticipa il nuovo album in uscita a Maggio - “NU DISPIETTO” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in uscita il 29 marzo. Un brano speciale, in cui una voce di donna si intreccia con quella di Gigi per cantare l’amore ...napolimagazine