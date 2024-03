L’Unione Europea apre un indagine per capire se Apple | Google e Meta hanno implementato bene il DMA

Un’Europa “sociale” attenta alle sfide dell’agricoltura, il manifesto Cia – Agricoltori italiani - Presentato a Bruxelles il manifesto della Confederazione, in nove punti: un invito alle Istituzioni per migliorare il futuro sociale dell’agricoltura dei Paesi membri in vista delle elezioni europee ...adnkronos

Anziani. Raggiunto l’obiettivo del Pnrr, ma la riforma non c’è - Il Decreto Legislativo attuativo n. 29/2024, in grandissima parte, non dà attuazione alla Legge delega rinviando quasi tutte le decisioni più importanti ad una serie impressionante di ulteriori 19 dec ...quotidianosanita

Olbia, caccia ai beni degli oligarchi - Concentrati nella regione quasi un miliardo di euro di beni congelati dall’Unione Europea. I dipendenti dei magnati temono il licenziamento dopo la stretta dell’Ue ...unionesarda