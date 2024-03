L’Under 15 stende il Gubbio e vola a un punto dalla seconda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) 30 : Barbanera, Rosati (32’ st Sabatino), Auricchio, Castellucci (20’ st Seppoloni), Santillo, Olimpieri, Ulivieri (32’ st Pelli), Bosi, Castroreale (20’ st Massi), Kroni (32’ st Pascucci), Fahmi (10’ st Meyou). A disp.: Cataldo, Burnelli. All.: Raschi: Squarta, Latini (30’ st Passeri), Moroni, Poeta, Gabellone, Franquillo (15’ st Colucci), Piomboni, Chirizzi (15’ st Luchini), Bicchieri (34’ pt Useini), Useini (30’ st Castellani), Farache. A disp.: Ricci, Misciglia, Bartoccioni, Benedetti. All.: Della Vedova Arbitro: Lorenzo Cornicchia (Sez.Perugia) (Ricci, Brizioli) Marcatori: 35’ pt Castroreale (P), 30’ st Meyou (P), 35’ st Pascucci (P) Con la Primavera ferma per la sosta di campionato a prendersi la copertina è la formazione Under 15 che trionfa in casa contro il. Vittoria importante per la ...