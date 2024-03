L’ultima sera di Bergamo Jazz è un viaggio transoceanico

(Di lunedì 25 marzo 2024) 1967-2024. Senza un solo passo falso. Anche questa edizione digiunge al termine, e lo fa, come sempre, alla grande. Abdullah Ibrahim, classe 1934, si accomoda allo Steinway e si abbandona a 45 minuti di piano-solo ininterrotto, uno stream of consciousness composto da infiniti temi che si inseguono e si susseguono attraverso innumerevoli modulazioni. Il pianista e compositore, che ha passato la maggior parte della sua vita in esilio autoimposto dal suo paese d’origine, il Sudafrica, in protesta contro la segregazione razziale dell’epoca, predilige le frasi brevi, gli ostinati e i tempi rubati. Il suo stile è fortemente influenzato da Thelonious Monk e Duke Ellington, col quale collaboró prima di fare rientro in Sudafrica per diventare uno dei primi portavoce dell’anti-apartheid. Davvero toccante il bis, un canto di emigrazione a cappella, ...

Eccellenze Meridionali Mare Fuori 4, anticipazioni penultima puntata stasera in tv: Mimmo confessa tutto Le anticipazioni di Mare Fuori 4, stasera in tv il penultimo appuntamento: il colpo di scena, ... (eccellenzemeridionali)

Omicidio Ceschin a Conegliano, il killer arrestato in Spagna si difende: «Non ero qui per uccidere ma per una vacanza Venezia» - La 72enne era stata soffocata nel suo appartamento di via 28 Aprile la sera del 23 giugno 2023 da alcuni sicari ingaggiati dall’ex marito, l’ex imprenditore agricolo Enzo Lorenzon, 79enne di Ponte di ...ilgazzettino

Tutto pronto per il concerto dei Carnifex al Legend di Milano - Il prossimo 1 aprile al Legend Club di Milano la band statunitense dei Carnifex si esibirà nel suo unico concerto italiano programmato per il “ Necromanteum EU/UK Tour 2024 ”, organizzato da Vertigo.rockol

Inizia a Lecce il cammino di Lagonegro nei play off - Inizia a Lecce il cammino di Lagonegro nei play off Gara d'andata degli Ottavi in Puglia la sera di Pasqua. Ritorno a Villa D'Agri Domenica 7 Aprile. La Rinascita chiude al terzo posto la regular ...rainews