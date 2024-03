Lula da Silva sostiene che Robinho debba scontare la pena in Brasile per stupro di gruppo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 25 marzo 2024) 2024-03-12 05:50:12 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Eil presidente del, Luiz Inciodaha dichiarato durante un’intervista di sostenere l’ex calciatore del Real Madridcondannato in Italia per aver partecipato ad unodi, ha scontato lanel Paese sudamericano. Il presidente, in un’intervista alla rete televisiva SBT, ha ritenuto che il crimine per il quale l’atleta quarantenne è stato condannato sia “imperdonabile” e che dovrebbe già essere in prigione. “Tutte le persone che hanno commesso il reato didovrebbero essere incarcerate (…). Un uomo ricco, ricco e famoso, pratica loe lo...