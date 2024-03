Lufthansa | in arrivo lettera Ue con obiezioni all’acquisizione di Ita Airways

(Di lunedì 25 marzo 2024) E’ attesa oggi da Bruxelles lacontenente lerelativedi una quota del 41% di Itada parte di. Lainviata dall’ufficio della Concorrenza della Commissione Europea indicherà i nodi da sciogliere per la privatizzazione della compagnia di bandiera, prevista agli impegni assunti dal MEF con l’UE. LaLadi Bruxelles metterà a nudo i nodi da sciogliere per finalizzare la vendita, che potrebbe anche saltare, se le condizioni si rivelassero troppo onerose per i tedeschi. A quanto pare il nodo principale concerne le rotte, soprattutto quelle a medio-lungo raggio, dove la posizione die Ita sarebbe dominante. C’è poi il problema degli slot su Linate e ...

L’euroscettico Giorgetti: “L’Italia preso una montagna di debito per fare il Pnrr”, ma i 200 miliardi dell’Ue stanno evitando la recessione - Mario Draghi ed Enrico Letta, c’è posta per voi. In due analitiche memorie, Lufthansa spiegherà agli ex premier italiani quanto sia impegnativo per noi… Leggi ...informazione

In arrivo lunedì lettera Ue con obiezioni a Ita-Lufthansa - Partirà lunedì da Bruxelles, salvo colpi di scena, la lettera indirizzata all'Italia con la quale i servizi per la concorrenza della Commissione europea elencheranno i nodi ancora da sciogliere prima ...ansa

Giorgetti: "Ita bloccata dai burocrati Ue". Fusione con Lufthansa, in arrivo altri rilievi - Torna a scaldarsi il dossier sulle nozze tra Lufthansa e Ita Airways. Ieri, dal palco della convention di Identità e democrazia - il gruppo parlamentare di cui fa parte la Lega in Europa - ha cannoneg ...informazione