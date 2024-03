Lufthansa | in arrivo lettera Ue con obiezioni all’acquisizione di Ita Airways

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 25 marzo 2024) E’ attesa oggi da Bruxelles lacontenente lerelativedi una quota del 41% di Itada parte di. Lainviata dall’ufficio della Concorrenza della Commissione Europea indicherà i nodi da sciogliere per la privatizzazione della compagnia di bandiera, prevista agli impegni assunti dal Mef con l’Ue. LaLadi Bruxelles metterà a nudo i nodi da sciogliere per finalizzare la vendita, che potrebbe anche saltare, se le condizioni si rivelassero troppo onerose per i tedeschi. A quanto pare il nodo principale concerne le rotte, soprattutto quelle a medio-lungo raggio, dove la posizione die Ita sarebbe dominante. C’è poi il problema degli slot su Linate e ...