L' Ue della prossima volta ha stancato | inerme e divisa anche con la guerra in casa

(Di lunedì 25 marzo 2024) C'è una distanza siderale tra le parole, gli allarmi, gli appelli e le azioni conseguenti. Magari saremo pure abituati, ma più la situazione internazionale diventa drammatica e più lo strano limbo che ci vede sospesi tra la teoria e la prassi diventa insostenibile. L'ultimo consiglio europeo si è aperto con autorevoli membriCommissione che ipotizzavano un «conflitto imminente» con la Russia, i capi di governo e le delegazioni hanno parlato per due giorni di difesa, dell'esigenza di creare un esercito europeo all'altezza per affrontare il rischio di una terzamondiale (espressione che si ripete sempre più spesso), nel frattempo c'è stato un attentato che ha provocato 137 morti a Mosca e precipitato il mondo in un'incognita che potrebbe rivelarsi fatale, ma da questo mare di parole non è scaturito nulla di concreto. Ci si penserà la ...