L’Ue avverte Mosca | “Non usi gli attentati come pretesto contro l’Ucraina” Razzi russi su Kiev | esplosioni anche all’aeroporto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Le vittime dell’attentato alla Crocus City Hall disono più di 140. Putin accusa velatamentedi aver preso parte all’organizzazione dell’attacco, dall’altra parte del confine si nega tutto e, addirittura, c’è chi ipotizza una false flag architettata da Putin. Dagli altri Paesi, fino a oggi, erano arrivati solo messaggi di vicinanza ai familiari delle vittime, ma nessuno era entrato nello scambio d’accuse vistouna strategia del capo del Cremlino per giustificare un aumento degli attacchi in Ucraina. Lunedì, invece, a parlare è la Commissione europea che, con il suo portavoce Peter Stano, durante il consueto incon la stampa ha lanciato un messaggio a: “Naturalmente siamo preoccupati per le indicazioni dei rappresentanti del regime diche cercano di ...