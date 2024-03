Lucio Lonardo FI | “Picariello è un personaggio pittoresco alla continua ricerca di una casa politica”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho letto con l’attenzione che meritano le considerazioni del Consigliere Comunale di Benevento, Antonio, che per me non è certo un carneade essendo stato alle mie dipendenze durante la Presidenza IACP. Ricordo perfettamente tutto della sua scheda personale, dall’assunzione sinosua militanza nell’UGL e in Alleanza Nazionale scudiero di Viespoli, Boccalone, D’Alessandro, acerrimo oppositore di Mastella, sinomilitanza nelle file del candidato Sindaco Perifano con il suo mentore Bello, per giungeresua ultima performance come novello San Paolo sulla strada di Damasco, o Ceppaloni che dir si voglia, con la conversione nelle file di chi oggi definisce un “leader nazionale e irripetibile”, ovvero dell’attuale Sindaco. Di conseguenza è iscritto di diritto nelle file di ...