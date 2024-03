Luca Toni | ingresso vietato al suo cane al circolo e salta il torneo del figlio | “Vergogna”

(Di lunedì 25 marzo 2024), ex-bomber della Nazionale di Calcio, è furioso. Infatti, non ha potuto assistere ad undi calcio di suodi 10 anni perché ilsportivo in cui il piccolo giocava con la sua squadra non ammetteva l’ai cani. Difatti,si era diretto lì in compagnia di Stella, la sua dolcissima golden retriever, ma pare che il direttore delOnde Chiare di Reggio Emilia non li abbia fatti accedere a causa di “problemi igienici” potenzialmente causati dale a causa di una piscina all’aperto in allestimento. Ovviamente,è andato immediatamente su tutte le furie, tanto che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia di ...

