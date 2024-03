Luca Toni contro un circolo di Reggio Emilia | “Follia | che vergogna! Non hanno

(Di lunedì 25 marzo 2024)ha voluto denunciare sul suo profilo Instagram una vicenda accaduta in undi. L’ex calciatore ha attaccato ila causa del divieto di far entrare i cani al suo interno. Il Resto del Carlino ha...

Botta e risposta, con polemica, tra Luca Toni e un circolo sportivo privato di Reggio Emilia. L’ex attaccante campione del mondo, come racconta l’edizione locale de il Resto del Carlino, era in ... (sportface)

Luca Toni attacca un circolo per non averlo fatto entrare col suo cane: "Follia, complimenti" - Mattia Furlani è strepitoso ai Mondiali di atletica! È argento nel salto in lungo ad un cm dall'oro Il 19enne italiano Mattia Furlani conquista la medaglia d'argento ai Mondiali di Atletica Indoor di ...youmedia.fanpage

Luca Toni contro il circolo che non fa entrare il suo cane - Un circolo di Reggio Emilia non fa entrare Luca Toni con il suo cane . È successo domenica 24 marzo, quando il campione Luca Toni era arrivato in città per assistere a un torneo in cui giocava anche i ...video.corriere

Lo sfogo di Luca Toni: “In questo circolo entra di tutto, non i cani”. Il direttore: “Come un 16enne” - Luca Toni ha preso molto male il divieto di entrare oppostogli da un circolo sportivo di Reggio Emilia a causa del fatto che era accompagnato dal suo cane ...fanpage