Luca Toni attacca un circolo di Reggio Emilia | “Non posso entrare col cane Follia”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 25 Marzo, 2024, quando un bomber lo è di fatto, caratterialmente, e non soltanto quando deve buttarla dentro durante una partita di calcio… L’exnte della Nazionale che ha vinto di Mondiali del 2006 in Germania sgancia una bordata delle sue contro ilOnde Chiare diche gli ha vietato l’ingresso perché in compagnia del suo adorato amico a quattro zampe. In video sui social il campione del mondo, che era in città per assistere al torneo di calcio giovanile con in campo anche suo figlio di 10 anni con la maglia del Sassuolo, ha raccontato indignato quel che gli è successo all’ingresso delquando si è presentato con Stella, il suo golden retriever. “. Siamo nel 2024 e in ...

Luca Toni attacca un circolo per non averlo fatto entrare col suo cane: "Follia, complimenti"