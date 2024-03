Lotto fortunato in Irpinia | vinti quasi 24mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCampania premiata da. Nel concorso di venerdì 22 marzo, secondo Agipronews, nella regione sono state centrate vincite totali per 35mila. A Montoro, in provincia di Avellino, sono stati23.750da ungiocatore, grazie alla combinazione 2-3-36 sulla ruota di Palermo. A Napoli, invece, la fortuna ha portato nelle tasche di un giocatore 11.250grazie al terno secco 3-25-50 sulla ruota di Palermo e a una giocata di appena 2,50. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 3,7 milioni diin tutta Italia, per un totale di 307 milioni didall’inizio del 2024. L'articolo proviene da Anteprima24.it.