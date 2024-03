L’Onu chiede il cessate il fuoco a Gaza | non era mai successo prima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo mesi di stallo il Consiglio di Sicurezza ha finalmente approvato una risoluzione cheilil. Nel documento, che ha ottenuto 14 voti a favore e l’astensione degli Usa, si “unilimmediato per il Ramadan rispettato da tutte le parti che conduca ad unildurevole e sostenibile e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell’accesso umanitario per far fronte alle loro esigenze mediche e umanitarie”. L’adozione è stata seguita da un lungo applauso e commentata così dal segretario generale Antonio Guterres: “Ora un fallimento susarebbe imperdonabile. l Consiglio di Sicurezza Onu ha appena approvato una ...