L’Onu adotta la prima risoluzione che chiede il cessate il fuoco a Gaza | applauso dopo l’approvazione con 14 voti a favore e un astenuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024)mesi di stallo il Consiglio di Sicurezza delha approvato unaperre unil. Laha ottenuto 14voli, nessun voto contrario e l’astensione degli Stati Uniti. Nel documento “siunilimmediato per il Ramadan rispettato da tutte le parti che conduca ad unildurevole e sostenibile e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell’accesso umanitario per far fronte alle loro esigenze mediche e umanitarie”. Al termine della votazione per alzata di mano, l’adozione dellaè ...