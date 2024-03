Lombardia | premiate scuole vincitrici contest ‘Accendi la Mente’ di Motomorphosis

(Di lunedì 25 marzo 2024) Milano, 25 mar. (Adnkronos) – Sfruttare la creatività come mezzo privilegiato per far riflettere gli studenti sull’importanza della sicurezza stradale. È questo uno dei punti di forza del progetto educativo:la mente, usa le mani’, promosso dall’associazione culturalecon il patrocinio di Regione, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e da Adi-Associazione per il disegno industriale. Ilha coinvolto istituzioni scolastiche e università italiane, permettendo agli studenti di declinare in maniera creativa la moto simbolo istituzionale dell’associazione, disegnata in esclusiva da Pino Spagnolo, nome di riferimento nel campo del design.Nato con l’obiettivo di diffondere e sviluppare nel sistema educativo di istruzione e formazione la cultura della sicurezza e della ...

