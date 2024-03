L’omaggio di Muti sulle note di Schuman | Quella tragedia fu la morte dell’umanità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) I violini tesi e lancinanti, gli ottoni che squillano drammatici, poi i timpani e la grancassa che ci portano il tuono della guerra. Nel 1967, dopo aver visitato le Fosse Ardeatine, William, compositore statunitense di radici ebree, si sentì ispirato a comporre una sinfonia immaginifica e potente. E decise di darle un titolo in italiano, Le Fosse Ardeatine: "Così, ogni volta che verrà eseguita, il pubblico ricorderà", scrisse. Incredibilmente in Italia non era stata mai presentata prima di ieri sera, quando Riccardo(foto Lelli) l’ha diretta all’auditorium Parco della Musica. Il Maestro l’ha portata in Italia (dopo averla ‘scoperta’ 5 anni fa a Chicago) e l’ha affidata idealmente al futuro rappresentato dai giovani musicisti della sua orchestra Cherubini a cui si sono uniti 16 elementi della Banda dei Carabinieri. "Questa sinfonia ...