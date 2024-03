Lollobrigida scuote l’Europa sulla pesca | “Basta politiche pseudo-green a danno dei pescatori” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 25 marzo 2024) «È evidente che le scelte europee in materia dinegli ultimi anni hanno sempre avvantaggiato e tutelato il modello nordeuropeo e penalizzato il modello mediterraneo e italiano». A dirlo il ministro delle risorse agricole e della, Francesco, rivolgendosi al commissario e agli altri ministri dell’Unione europea con competenzariuniti a Bruges per una riunione informale del Consiglio “Agrifish”. LEGGI ANCHEapplaudito dagli agricoltori: "Vogliamo darti più forza e voce in Europa" () La Francia "copia" il ministrosovranità alimentare. E adesso chi lo dice alla sinistra? Visualizza questo post su Instagram Un post ...