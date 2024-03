Lodi | danno fuoco a due camion e un ufficio a scopo di estorsione | tre condanne La frase | “Me manna a Stidda”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Avrebbero distrutto due autocarri e datoa un container usato come, tutto allodi intimidire un imprenditore edile di San Giuliano Milanese e farsi consegnare 150 mila euro. Per questo tre uomini sono stati condannati in primo grado, a vario titolo, per tentatae incendio doloso dal tribunale di. Imputati erano tre muratori: un pregiudicato per stupefacenti di 42 anni residente a Busto Arsizio ma originario di Gela, nella provincia siciliana di Caltanissetta,condannato a due anni e mezzo di reclusione per tentata, un altro siciliano di 55 anni residente a San Donato Milanese, anche lui di origini gelesi, e un lombardo di 41 anni residente a Melegnano, questi ultimi condannati a 5 anni di reclusione per incendio doloso. Incendi dolosi I ...