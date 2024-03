Lo spread Btp-Bund chiude poco mosso a 131 | 7 punti +Rpt+

Lo spread Btp-Bund chiude poco mosso a 131,5 punti - Lo spread Btp-Bund ha chiuso la giornata poco mosso a 131,5 punti base da 131,6 punti di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è salito al 3,68% dal 3,63 per cento.quotidiano

BTp: spread chiude in rialzo a 132 punti, rendimento decennale balza al 3,69% - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - Chiusura in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento ha terminato la seduta a 132 punti base, uno in piu' rispetto alla ...borsaitaliana

