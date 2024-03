Lo spread Btp-Bund chiude poco mosso a 131 | 5 punti

Borse Europa chiudono in rialzo, Ftse Mib l’indice migliore - Al contrario, i peggiori del listino sono Erg, Campari e Recordati Ord. Sull’obbligazionario, lo spread Btp/Bund con il rendimento del decennale italiano al 3,68% e quello del Bund in area 2,37%.borse

BTp: spread chiude in rialzo a 132 punti, rendimento decennale balza al 3,69% - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - Chiusura in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento ha terminato la seduta a 132 punti base, uno in piu' rispetto alla ...borsaitaliana

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 25 MARZO 2024/ Chiusura a +0,86% - Borsa italiana oggi lunedì 25 marzo 2024: Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Saipem. Male invece Erg ...ilsussidiario