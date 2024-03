Lo sfogo di Luca Toni | “In questo circolo entra di tutto | non i cani” Il direttore | “Come un 16enne”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – durante una conferenza stampa sulla riforma dei canoni degli alloggi ERP – si sfoga parlando di Caivano: “I ministri non sanno neanche dove ... (ilfattoquotidiano)

Il Fatto da quotidiano si fa...selvaggio per ospitare l'autodifesa della Lucarelli sulla tremenda vicenda della caccia alla recensione forse falsa, conclusasi col suicidio della titolare della ... (liberoquotidiano)

«L'accanirsi è pericoloso. Grazie cara 'signora' per aver massacrato per via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima». Fiorina D'Avino è... (ilmessaggero)