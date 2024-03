Lo scontro tra Cina e Filippine combattuto con cannoni ad acqua

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ancora colpi, sempre sparati conad. È questa la tecnica che la guardia costiera dellausa da tempo per colpire le navi delleal largo delle secche di Second Thomas, dove dal 1999 è arenata la nave Sierra Madre, fatta incagliare volontariamente dalle. I...

Lo scontro è avvenuto con un’auto impegnata in una manovra di svolta verso sinistra, ed è stato letale. Roberto De Maestri, 36 anni di Como, è morto sul colpo, sbalzato a terra dalla sua moto. ... (ilgiorno)

È scontro in tv tra Lo show dei record e Che tempo che fa. Senza una vera alternativa della concorrenza, che manda in onda l’amichevole tra Italia ed Ecuador, Canale5 tenta la scalata agli Ascolti ... (dilei)

Incidente frontale tra auto: morto per le lesioni un 32enne di Gatteo, grave una 55enne di Gambettola - È morto una mezz’ora dopo l’incidente che gli aveva provocato delle lesioni interne irreversibili. L’impatto tra due veicoli una Lancia Y ed una ...corriereromagna

Violento scontro sulla circonvallazione di Monreale, un ferito e traffico impazzito - L’incidente frontale tra una Fiat Panda e una Ford Fiesta. A bordo della Fiat Panda vi era un uomo di 46 anni che, in seguito all’impatto, ha riportato ferite ed è stato trasportato in ospedale dai sa ...blogsicilia

scontro tra due autobus e un bus a Jesi: un ferito il conducente di una macchina - JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi intorno alle ore 14 per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture e un autobus, avvenuto a Jesi in via Giacomo Acqua. La ...corriereadriatico