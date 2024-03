LIVE Sinner-Griekspoor 5-7 | 7-5 | 6-1 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | l’azzurro si ritrova dopo la pioggia e fugge dalle sabbie mobili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.12 Al prossimo turnoaffronterà il vincente dell’incontro tra Martin Damm e Christopher O’Connell. 23.11 Al rientro dalla sospensioneha cambiato marcia anche al servizio, piazzando 9 aces in 7 game al servizio. In totale l’italiano ha vinto il 90% dei punti con la prima, entrata il 68% delle volte, ed il 67% con la seconda. 23.09 In tutta la partitaha perso “solamente” 13 punti al servizio, subendo però un break ed essendo a lungo ad un passo dal baratro.ha spesso avuto vita facile alla battuta, concentrando i punti persi in pochi game. 23.07 Partita che si era messa male per, che nel primo set sembrava essere in controllo prima di subire un improvviso break. ...