LIVE Musetti-Shelton | ATP Miami 2024 in DIRETTA | si giocherà in tarda serata notte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno del Masters 1000 ditra Lorenzoe l’americano Ben. Secondo confronto diretto tra i due con il toscano che si è imposto per 2-1 sull’erba del Queen’s nel 2023. Il vincente dell’incontro troverà agli ottavi uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il francese Gael Monfils., ventiduenne di Carrara, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato per 2-0 il russo Safiullin in seguito al bye che gli ha permesso di evitare di scendere in campo nel primo turno. Il talentuoso azzurro sta cercando l’acuto in una complicata finestra di stagione sul cemento outdoor che gli ha portato in dote come miglior risultato ...