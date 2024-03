Lite tra coetanei finisce a coltellate | ferito alla testa e al torace | arrestati in due

(Di lunedì 25 marzo 2024)tra, un ragazzino ha rimediato una feritaed al: due le persone che sono state arrestate Nella notte tra questo venerdì e sabato si è verificata l’ennesimatra giovani a Milano. Il tutto è accaduto precisamente in via Colombo di Cormano dove un 15enne è stato accoltellato da alcuni suoi. Si tratta di un altro 15enne (italiano) e di un 18enne (origine marocchina), entrambi incensurati, che sono stati fermati eddai carabinieri. Le accuse nei loro confronti sono molto gravi visto che si parla di tentato omicidio in concorso. Ragazzo accoltellato (Ansa Foto) Cityrumors.itIl ragazzo si trova attualmente ricoverato in ospedale e le sue condizioni ...

Ferragnez, continua la crisi: Lite tra Chiara e Fedez al compleanno della figlia - Non si placano gli animi in casa Ferragnez: a quanto pare anche in occasione del compleanno della piccola Vittoria è salita la tensione.serial.everyeye

HONOR 90 Lite in offerta a 173€ su Amazon è un OTTIMO ACQUISTO - HONOR 90 Lite è uno dei migliori smartphone da comprare oggi su Amazon: il prezzo è scontato a 173 euro. Se siete alla ricerca di uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo ma non volete spend ...telefonino

Prato, violenta Lite fra ragazzini: caos in piena movida - Il diverbio fra i ragazzi in via Pugliesi è stato visto da decine di passanti. Per la polizia si è trattato solo di un litigio. Milone: "Sono baby gang" ...lanazione