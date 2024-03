L' Italia piega l' Ecuador 2-0 con Pellegrini e Barella 

(Di lunedì 25 marzo 2024) AGI - Dopo il successo per 2-1 contro il Venezuela di giovedì l'chiude la mini tournèe statunitense con un'altra vittoria, stavolta ai danni dell'. Alla Red Bull Area di Harrison (New Jersey) finisce 2-0 grazie al lampo di Lorenzonelle primissime battute di gara e alla perla finale di Barella al 94mo. Buon primo tempo e una ripresa più di sofferenza per gli azzurri di Luciano Spalletti, che anche stavolta ha potuto provare tanti esperimenti in vista dei prossimi Europei, confermando però il modulo 3-4-2-1. Neanche tre minuti dal fischio d'inizio e gli azzurri passano subito avanti grazie a un gran gol di: il capitano della Roma scaglia un bellissimo mancino di prima intenzione da fuori area, dopo una punizione di Dimarco respinta dalla barriera. Lo stesso Dimarco, una manciata ...

Durante gli attacchi missilistici russi a Kiev delle ultime ore è stata distrutta l’abitazione, per fortuna vuota, di un impiegato locale dell’ambasciata d’Italia, un cittadino ucraino che ha ... (thesocialpost)

Negli Stati Uniti, a Miami, l'Italia prova a trova re l'assetto giusto in vista degli Europei di questa estate. Gli azzurri devono difendere il titolo e così il test con il Venezuela diventa decisivo ... (liberoquotidiano)

L’Italia fa due su due: Spalletti esulta con Pellegrini e Barella - La seconda partita dell'Italia di Luciano Spalletti si è giocata alla Red Bull Arena di Harrison a New York contro l'Ecuardor ...calciomercato

L'Olimpia Milano sfata il tabù Napoli, vittoria 86-84 al photofinish - BASKET, SERIE A - L'EA7 Emporio Armani Milano torna al successo in campionato dopo i ko esterni a Bologna e Venezia domando la "bestia nera" Napoli per 86-84 in ...eurosport

Scherma, quarto posto per l’Italia nella prova a squadre di spada maschile. A Tbilisi vince la Francia - Non arriva il terzo podio su quattro prove a squadre per l'Italia della spada maschile. Nelle tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 sulle pedane di Tbilisi (Georgia) il quartetto azzurro si arrende la Ka ...oasport