L' Italia fa il bis negli Usa | Ecuador ko con Pellegrini e Barella

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo il successo per 2-1 contro il Venezuela di giovedì, l'chiude la mini tournée statunitense con un'altra vittoria, stavolta ai danni dell'. Alla Red Bull Area di Harrison (New Jersey) finisce 2-0 grazie al lampo di Lorenzonelle primissime battute di gara e alla perla finale dial 94mo. Buon primo tempo e una ripresa più di sofferenza per gli azzurri di Luciano Spalletti, che anche stavolta ha potuto provare tanti esperimenti in vista dei prossimi Europei, confermando però il modulo 3-4-2-1. Neanche tre minuti dal fischio d'inizio e gli azzurri passano subito avanti grazie a un gran gol di: il capitano della Roma scaglia un bellissimo mancino di prima intenzione da fuori area, dopo una punizione di Dimarco respinta dalla barriera. Lo stesso Dimarco, una ...

