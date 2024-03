L’Italbasket degli atleti con Sindrome di Down è campione del mondo | battuta la Turchia

(Di lunedì 25 marzo 2024) La Nazionale di basket condidiventadelper la quarta volta. Al termine di una finale molto com, gli Azzurri hanno battuto la18-17 ai Trisome Games, la competizione mondiale percondi. Nonostante il folto pubblico turco a riempire le tribune, l’Italia ha resistito bene, anche grazie alla spinta dei tifosi accorsi a supporto della Nazionale. Sono ora quattro le manifestazioni mondiali – l’Italia aveva già vinto nel 2018, 2019 e 2022 – e tre quelle europee nel palmares azzurro, a cui si aggiunge la soddisfazione di veder premiato anche Davide Paulis come miglior giocatore del torneo. La vittoria dei giovani azzurri, non è passata inosservata, tanto che la premier ...

